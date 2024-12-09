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    Символическая сборная 2024 года по версии футболистов

    Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в соцсетях опубликовала символическую сборную 2024 года. В голосовании поучаствовали 21266 профессиональных игроков.

    Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).

    Защитники: Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба – «Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

    Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (экс-«Реал»), Джуд Беллингем («Реал»).

    Нападающие: Килиан Мбаппе, Винисиус (оба – «Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.12.2024 18:18
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    Комментарии (3)
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    Niklas80
    1733760124
    Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба – «Ливерпуль»)?! Редакторы, нужно исправить.
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    JIEGEHDA
    1733762336
    Кроос лишний. Надо Виртца ставить .
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    Garrincha58
    1733817574
    а где Салах и причём тут Эдерсен он слабый кипер и французкий пай мальчик вообще тут не должен быть
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