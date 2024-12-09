Символическая сборная 2024 года по версии футболистов

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в соцсетях опубликовала символическую сборную 2024 года. В голосовании поучаствовали 21266 профессиональных игроков.
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба – «Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (экс-«Реал»), Джуд Беллингем («Реал»).
Нападающие: Килиан Мбаппе, Винисиус (оба – «Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
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