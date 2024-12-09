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    Мбаппе заявил о стремлении выиграть «Золотой мяч»

    Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что сделает все возможное для завоевания «Золотого мяча».

    «Я уже многого достиг. Какие важные трофеи мне осталось завоевать? Лига чемпионов – я играю в лучшем клубе для этого. Чемпионат Европы. И почему бы не сыграть однажды на Олимпиаде?

    Индивидуальные трофеи тоже имеют значение – конечно, мне не хватает «Золотого мяча». Я знаю, что нужно делать на поле и за его пределами, чтобы выиграть его. Если я сделаю все возможное, чтобы выиграть его, я его получу», – сказал Мбаппе.

    • Летом форвард перешел в «Реал» из «ПСЖ».
    • В нынешнем сезоне 25-летний Мбаппе провел 21 матч, забил 11 голов, отдал 2 передачи.

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    Источник: RMC Sport

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    09.12.2024 08:25
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1733730954
    Мбаппе, по игре ты даже не игрок основы Реала. Какой нафиг тебе Золотой мяч???????????????????????
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733733204
    Заговор шейхов, Мбаппе не нарушил закон в Швеции
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