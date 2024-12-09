Мбаппе заявил о стремлении выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что сделает все возможное для завоевания «Золотого мяча».

«Я уже многого достиг. Какие важные трофеи мне осталось завоевать? Лига чемпионов – я играю в лучшем клубе для этого. Чемпионат Европы. И почему бы не сыграть однажды на Олимпиаде?

Индивидуальные трофеи тоже имеют значение – конечно, мне не хватает «Золотого мяча». Я знаю, что нужно делать на поле и за его пределами, чтобы выиграть его. Если я сделаю все возможное, чтобы выиграть его, я его получу», – сказал Мбаппе.