Рабинер прокомментировал будущий трансфер Виллиана Жозе из «Спартака» в «Лас-Пальмас»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о планирующемся трансфере Виллиана Жозе из «Спартака» в «Лас-Пальмас».

«Пока никаких официальных подтверждений возвращения Виллиана Жозе на Пиренеи, только испанский инсайд. И спортдир «Лас-Пальмаса» даже в разговоре с моими коллегами по «СЭ» опроверг. Но это, конечно же, не значит, что завтра, когда/если ударят по рукам, он же не подтвердит.

Ощущения в связи с вероятным трансфером – двойственные. С одной стороны, почти всю первую часть сезона Виллиан был балластом. Приезжать в новую команду в таком состоянии, как он, профессионал не имеет права. И, думаю, во многом из-за его приобретения Томаш Амарал потерял работу. Хотя, по мне, приобретения Угальде и Барко (и, есть большие надежды, Маркиньоса) должны в этом вопросе явно перевешивать.

Ведь Вилли приобрели как свободного агента, ничего ему не платили (UPD меня поправляют – за 2 миллиона евро, у Карпа написано 1,4, но все равно это не та сумма, из-за которой надо огород городить), да и зарплата – отнюдь не космическая. Эта тема была явно перегрета в тот момент, когда у «Спартака» не шло. А как пошло – о ней просто забыли. Никогда и ни у одного клуба не обходится без игроков, с которыми промахнулись.

В прошлом сезоне Жозе много забил в Примере, и одно это давало основания для сделки. Другое дело – совершенно непонятно, как ее можно было заключить без медосмотра или вопреки его результатам. Да и вообще брать легионера за тридцать.

Я надеялся, что в зимнем перерыве Станкович и его штаб, блестяще подготовивший «Спартак» физически к ноябрю-декабрю, реанимирует Вилли не только на один памятный победный штрафной «Динамо», и весной он поможет. Но, учитывая его возраст и падающую с каждым трансферным окном стоимость, в клубе, видимо, решили не доводить дело до его превращения в полный неликвид и продать, пока есть хоть какой-то спрос. Это тоже можно понять.

Но тогда нужен еще один форвард – Шамара на лавке недостаточно. Не знаю, возможно ли досрочное возвращение из аренды Мелешина, очень хорошо вписавшегося в «Сочи», регулярно забивавшего, обретшего уверенность и оббившегося во взрослом футболе. Он однозначно примет роль человека, которому надо будет усиливать игру с лавки, – соревнования амбиций с Угальде там не будет. Либо искать кого-то нового.

Виллиан Жозе же, если уедет из «Спартака» сейчас, останется для болельщиков мемом. Лучше так, чем вообще никем. Да и кубковый гол «Динамо» – слишком яркий и запоминающийся (тем более – единственный!), чтобы о нем забыть», – написал Рабинер.

У бразильца 13 матчей за «Спартак», 1 гол.

«Лас-Пальмас» идет в Примере 14-м.

«Спартак» купил Виллиана летом у «Бетиса».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов