Орлов ответил, в чем «Спартак» превосходит «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов похвалил «Спартак» за самоотдачу.

«У «Зенита» в последних матчах не было самоотдачи. Которой, извини, сейчас славится «Спартак».

Деян Станкович поднял физические возможности игроков, и команда стала побеждать во всех матчах. Почему «Зенит» не может так побеждать во всех матчах, почему он не старается с первой до последней минуты?» – сказал Орлов на ток-шоу «Футбольная столица».

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Отставание от 1-го места – 2 очка.

«Спартак» выйдет из отпуска в 1-ю декаду января.

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