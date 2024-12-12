Орлов ответил, в чем «Спартак» превосходит «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов похвалил «Спартак» за самоотдачу.
«У «Зенита» в последних матчах не было самоотдачи. Которой, извини, сейчас славится «Спартак».
Деян Станкович поднял физические возможности игроков, и команда стала побеждать во всех матчах. Почему «Зенит» не может так побеждать во всех матчах, почему он не старается с первой до последней минуты?» – сказал Орлов на ток-шоу «Футбольная столица».
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
- Отставание от 1-го места – 2 очка.
- «Спартак» выйдет из отпуска в 1-ю декаду января.
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Источник: «Бомбардир»