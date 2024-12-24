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    Орлов – о Соболев: «Малоподвижный, малотехничный»

    Комментаторы Геннадий Орлов объяснил выбор нападающих и тренера для своей символической сборной по итогам первой части сезона РПЛ.

    «Нападение. Справа – Глушенков. Слева – Угальде. Да, Глушенков не классический нападающий. Но как он понимает игру, как завершает атаки, замыкает пасы Вендела!

    Бесспорно, талантливый парень. Восемь голов в десяти матчах! Полезный, универсальный футболист. Ну, о чем еще можно говорить, если человек в прошлом сезоне в составе «Локомотива» отдал 18 голевых передач.

    Конечно, не ожидал такого прорыва от Угальде. Станкович – молодец, убрал Соболева, сделал ставку на Манфреда. Соболев – малоподвижный, малотехничный, не вписывается в игру сербского специалиста. Вот москвичи от него и отказались. Но отказались за деньги! За 10 миллионов вообще-то.

    А что выиграл от этого трансфера «Зенит»? Ноль голов, ноль передач. Это просчет. Надо признавать свои ошибки.

    Конечно, держал в голове и Кордобу. Знаковая фигура для «Краснодара». Но с нынешним Угальде (а именно с ним в линии нападения сравнивал колумбийца) ему все же тяжело тягаться. Я тут за спартаковца.

    Тренер: Мусаев. «Краснодар» – на первом месте. Все справедливо. Мало кто ожидал, что Мурад даст результат после отставки Ивича.

    Кстати, я вам уже как-то говорил, что в проекте «Футбольная столица» мы просим мэтров нашего тренерского цеха – Валерия Газзаева, Юрия Семина и Валерия Непомнящего определить лучшего российского специалиста месяца. И знаете, кто победил в ноябре? Семин и Непомнящий проголосовали за Карпина. А Газзаев – за Тедеева из «Акрона», – сказал Орлов.

    • Глушенков провел в этом сезоне 10 матчей в РПЛ, забил 8 голов, сделал 2 передачи.
    • На счету Угальде в текущем сезоне 18 игр в чемпионате России, в которых он 15 раз поразил ворота соперников и сделал 3 ассиста.
    • «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева лидирует в РПЛ с 39 очками после 18 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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