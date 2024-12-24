Орлов высказался о лучших полузащитниках первой части сезона РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему включил в свою символическую сборную по итогам первой части сезона РПЛ Кевина Ленини, Эдуарда Сперцяна (оба – «Краснодар»), Алексея Батракова («Локомотив») и Эсекьеля Барко («Спартак»).

«Опорник. Ранее кандидат на эту позицию для меня был очевиден. Барриос. Но только не в этот раз. Включаю в свою символическую сборную краснодарца Ленини. Представитель Кабо-Верде в первой части сезона сыграл сильнее зенитовца. Он и в отборе хорош, и двумя голевыми передачами отметился.

Барриос, на секундочку, результативными действиями пока похвастать не может. Пропали куда-то его острые пасы, когда он доходит до штрафной. Надо отдать должное Мураду Мусаеву, который так раскрыл Ленини.

Почему не Умяров? Наиль прибавил. Меньше ошибается, гораздо острее стал впереди. Он был в моем шорт-листе, как и Черников. Но Ленини я поставлю повыше.

Идем дальше. Здесь позиции где-то немного условные, но я включил в среднюю линию сильнейших, на мой взгляд, полузащитников первой части сезона РПЛ. Справа поставлю Батракова. Потрясающая игра молодого парня. Открытие! А какая статистика! 10+6 в 17 турах! Правда, настораживает другой показатель. Шесть желтых карточек. Многовато...

Я бы не стал его ни с кем сравнивать из ярких российских полузащитников прошлых лет. Самобытный. Со своими козырями, здорово играет между линиями. Он либо «восьмерка», либо «десятка». Забивной! С поставленным ударом, подвижный, инициативный. Радует его интенсивность.

Мне понравились слова Саши Головина в одном из интервью. О том, что интенсивность игры во Франции гораздо выше, чем в РПЛ. Российскому футболу не хватает именно интенсивности. Мало кто умеет у нас держать высокий темп все 90 минут. Батраков, как мне кажется, один из таких футболистов. Но главное – его не перехвалить.

Не надо отправлять Алексея уже сейчас в «Ювентус», «Манчестер Сити», «Фиорентину». Вы же видите, что происходит в «Реал Сосьедад» с Захаряном. Травмы... Потому что рано уехал! Не окреп еще в «Динамо», не оббился. Мышцы оказались не готовы к другим нагрузкам, к иным скоростям.

Аршавина я считаю самым сильным футболистом в истории России, большой талант! Никто к нему по уровню не приблизился. Головин? Нет, Аршавин талантливее. Марат Измайлов? Он подавал надежды, но не смог себя полностью реализовать, уехал в Португалию, а не в Англию.

Андрей был ключевым игроком сборной России на Евро-2008, помог нашей команде завоевать бронзу. И это при том, что пропустил первые две игры из-за дисквалификации! Но футбольный интеллект у него на очень высоком уровне. Однако и Андрей в «Арсенале» стабильно отыграл всего года полтора. Почему? Опять все упирается в интенсивность, в физическую готовность.

Двигаемся дальше. Центральным полузащитником поставлю Барко. Один из самых ярких игроков первой части сезона. Пришел в «Спартак» и без раскачки начал делать разницу. Восемь голов, шесть голевых передач. Тут, по-моему, все очевидно. Барко говорил, что мог оказаться в «Зените»? Не знал об этом. Может быть, агентские игры. Не в курсе. Но раз аргентинец в «Спартаке», то какой смысл это все обсуждать?

Левый полузащитник. Здесь я выбирал между Венделом и Сперцяном. Вендела где-то выбила из колеи травма. А в последних турах, считаю, его вообще не надо было выпускать. Он еще не набрал нужные кондиции. Мне кажется, это была тренерская авантюра, из которой ничего хорошего не вышло. Вендел не был похож на себя...

А как начал! Шесть голевых в первых трех турах! Сперцян ровнее прошел эту часть дистанции. Сыграл ярче. Поэтому включаю в символическую сборную краснодарца», – сказал Орлов.