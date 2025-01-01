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    Новогоднее пожелание Орлова болельщикам РПЛ

    Комментатор Геннадий Орлов подвел итог 2024 года и выступил с пожеланием на наступивший год.

    «Чемпионат страны с интересом смотрится. И Кубок тоже подтянулся. Несмотря на ротацию составов, за ним интересно наблюдать. Появляются хорошие ребята. Футбол живeт – это самое главное. Хотя условия – сложнейшие, особенно для института сборных. Как можно оценивать национальную команду по товарищеским матчам с Брунеем, Сирией?

    И тем не менее игроки должны расти, прогрессировать, тянуться к уровню топ-футболистов Европы. К этому надо им стремиться. Этого им пожелаю.

    А болельщикам пожелаю, чтобы в 2025 году Fan ID отменили. Чтобы все люди ходили на футбол, как и раньше. От того, что активная часть из них не ходит, теряет и футбол, и болельщики», – сказал Орлов.

    • Fan ID ввели в 2022 году.
    • Это повлекло за собой бойкот со стороны ультрас.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.01.2025 14:27
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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1735733402
    Молодец, старик !
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    Айболид
    1735735523
    "фан айди" - нах иди !
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