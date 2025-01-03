Нового спортивного директора «Спартака» назвали «марионеткой»: «Для меня это просто мусор»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, разочарован назначением Франсиса Кахигао в московский клуб.

Сегодня 55-летний испанец официально занял должность спортивного директора.

– Я его не знаю и думаю, что он просто марионетка.

– Почему марионетка?

– Он не спортивный директор. Кахигао – просто тот, кто должен удовлетворять интересы кого-то другого. Тот, кому плевать на «Спартак». Это просто деньги.

Для меня, человека, любящего «Спартака», – это просто мусор.