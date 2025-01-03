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    • Нового спортивного директора «Спартака» назвали «марионеткой»: «Для меня это просто мусор»

    Нового спортивного директора «Спартака» назвали «марионеткой»: «Для меня это просто мусор»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, разочарован назначением Франсиса Кахигао в московский клуб.

    Сегодня 55-летний испанец официально занял должность спортивного директора.

    – Я его не знаю и думаю, что он просто марионетка.

    – Почему марионетка?

    – Он не спортивный директор. Кахигао – просто тот, кто должен удовлетворять интересы кого-то другого. Тот, кому плевать на «Спартак». Это просто деньги.

    Для меня, человека, любящего «Спартака», – это просто мусор.

    • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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    Источник: Sport24

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    03.01.2025 19:07
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    NewLife
    1735923092
    Почему то прежнее спартаковское говно забулькало, как только дела у команды пошли на поправку.
    Ответить
    Тинез Розоп
    1735924258
    Посмотрим , что он запоёт если у Кахигао получится. Послушаем , что весной скажет…
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1735925193
    Очередной дояр мазутного проекта.
    Ответить
    zigbert
    1735925373
    Слишком уж резкое заявление Камоцци. Как можно характеризовать человека не зная его?
    Ответить
    andr45
    1735925531
    Заработали говнометы от бывших и никчемушников в одном унитазе)
    Ответить
    Тинез Розоп
    1735925595
    Страшней ножа и пистолета, Людское зло, людская месть, Как хочется забыть об этом — О том, что зависть в мире есть
    Ответить
    шахта Заполярная
    1735930078
    Каждый суслик мнит себя агрономом. Повылазили, как тараканы всякие советчики и бывшие. Что то грязные слабо реагируют, они обычно как тампакс везде, один палкожопый только отметился
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    САДЫЧОК
    1735936240
    Не знает и мусор! Интересно , кто тогда Камоцци?!
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    timon2401
    1735938288
    видимо на пару с Заремой с одного бокала лакают когда Лёня не дома(((
    Ответить
    VVM1964
    1735939481
    Воздержусь от преждевременных оценок - время покажет и расставит по местам...
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