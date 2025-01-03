Нового спортивного директора «Спартака» назвали «марионеткой»: «Для меня это просто мусор»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, разочарован назначением Франсиса Кахигао в московский клуб.
Сегодня 55-летний испанец официально занял должность спортивного директора.
– Я его не знаю и думаю, что он просто марионетка.
– Почему марионетка?
– Он не спортивный директор. Кахигао – просто тот, кто должен удовлетворять интересы кого-то другого. Тот, кому плевать на «Спартак». Это просто деньги.
Для меня, человека, любящего «Спартака», – это просто мусор.
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.