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    Титов определил лучших футболистов РПЛ в 2024 году

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов назвал лучших игроков чемпионата России по итогам прошедшего года.

    – Лучший игрок года?

    – Можно выделить Умярова, Максименко, Барко, Угальде и Дивеева. В «Динамо» на каком-то отрезке блестяще смотрелись иностранцы, но одно время наш российский блондин был хорош.

    – Вы не назвали Батракова. Забыли?

    – Нет, он хороший игрок. Помню по себе, когда 18-20 лет, то на тебе ответственности ноль. Ты играешь в футбол и всe получается. Посмотрим, на Батракова, когда к нему будет другое внимание.

    Можно сказать про Глушенкова после старта сезона, но травмы выбили из колеи. Возможно, если бы он так продолжил, мы бы не говорили про Угальде.

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    Источник: Metaratings

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    03.01.2025 17:56
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    Комментарии (3)
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    ПалкоВводецъ007
    1735917048
    Назвал один сплошной неликвид, кроме Дивеева. Полешки дубовые сыграли с пяток матчей более менее и то при попустительстве судей.
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    NewLife
    1735923249
    Насмешил)
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