Титов определил лучших футболистов РПЛ в 2024 году

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов назвал лучших игроков чемпионата России по итогам прошедшего года.

– Лучший игрок года?

– Можно выделить Умярова, Максименко, Барко, Угальде и Дивеева. В «Динамо» на каком-то отрезке блестяще смотрелись иностранцы, но одно время наш российский блондин был хорош.

– Вы не назвали Батракова. Забыли?

– Нет, он хороший игрок. Помню по себе, когда 18-20 лет, то на тебе ответственности ноль. Ты играешь в футбол и всe получается. Посмотрим, на Батракова, когда к нему будет другое внимание.

Можно сказать про Глушенкова после старта сезона, но травмы выбили из колеи. Возможно, если бы он так продолжил, мы бы не говорили про Угальде.