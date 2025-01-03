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    • Мостовой назвал единственное преимущество Кахигао при работе в «Спартаке»

    Мостовой назвал единственное преимущество Кахигао при работе в «Спартаке»

    Александр Мостовой сожалеет, что «Спартак» снова выбрал иностранного спортивного директора.

    Сегодня клуб назначил испанца Франсиса Кахигао.

    «Мне говорят, что он работал в «Арсенале». И что? Я назову тысячи человек, которые работали и в «Манчестере», и в «Реале», и в «Барселоне».

    Поставьте любого футбольного человека, и он найдет там успешных игроков. Обидно, что в этих должностях не замечают наших русских.

    У Бескова парни становились звездами, которых он находил в 17 лет. Приведи бесплатно парня, который никто не знает – в этом искусство.

    Единственное преимущество Кахигао в том, что «Спартак» сейчас борется за чемпионство. Если провернут хороший трансфер, то скажут, что все здорово», – сказал Мостовой.

    • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.01.2025 16:58
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1735914912
    ...вот, не дай Бог с таким, как Царь-Мост, за одним столом оказаться)...
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    oyabun
    1735915636
    В его речах настолько отчётливо видна зависть, что мне даже как то жалко Мостового.
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    Таврида
    1735917069
    Так и слышится - "Почему не Я???"
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    BoevStas1
    1735918448
    Фу ну и чмо,ты Саша
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    andr45
    1735920777
    «У Бескова парни становились звездами, которых он находил в 17 лет» Точно!!! Вспомним же этих 17-летних) Романцев пришел в «Спартак» в24 года, Булгаков в в 27 лет, Гаврилов в 25 лет, Кулаков в 27 лет, Ярцев в 30 лет и т.д.
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    R_a_i_n
    1735922208
    Подгорает пукан. Нужно хоть куда нибудь назначить его. Дайте царю порулить)
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