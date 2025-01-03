Мостовой назвал единственное преимущество Кахигао при работе в «Спартаке»

Александр Мостовой сожалеет, что «Спартак» снова выбрал иностранного спортивного директора.

Сегодня клуб назначил испанца Франсиса Кахигао.

«Мне говорят, что он работал в «Арсенале». И что? Я назову тысячи человек, которые работали и в «Манчестере», и в «Реале», и в «Барселоне».

Поставьте любого футбольного человека, и он найдет там успешных игроков. Обидно, что в этих должностях не замечают наших русских.

У Бескова парни становились звездами, которых он находил в 17 лет. Приведи бесплатно парня, который никто не знает – в этом искусство.

Единственное преимущество Кахигао в том, что «Спартак» сейчас борется за чемпионство. Если провернут хороший трансфер, то скажут, что все здорово», – сказал Мостовой.