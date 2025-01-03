Мостовой назвал единственное преимущество Кахигао при работе в «Спартаке»

Александр Мостовой сожалеет, что «Спартак» снова выбрал иностранного спортивного директора.
Сегодня клуб назначил испанца Франсиса Кахигао.
«Мне говорят, что он работал в «Арсенале». И что? Я назову тысячи человек, которые работали и в «Манчестере», и в «Реале», и в «Барселоне».
Поставьте любого футбольного человека, и он найдет там успешных игроков. Обидно, что в этих должностях не замечают наших русских.
У Бескова парни становились звездами, которых он находил в 17 лет. Приведи бесплатно парня, который никто не знает – в этом искусство.
Единственное преимущество Кахигао в том, что «Спартак» сейчас борется за чемпионство. Если провернут хороший трансфер, то скажут, что все здорово», – сказал Мостовой.
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.