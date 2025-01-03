Дасаев рассказал о знакомстве с новым спортивным директором «Спартака»

Легендарный вратарь «Спартака» Ринат Дасаев подтвердил, что уже встречался с Франсисом Кахигао.

Сегодня испанца официально назначили на пост спортивного директора московского клуба.

– «Спартак» объявил о назначении Кахигао. Вы уже успели увидеться?

– Мы особо не разговаривали, просто поздоровались. Пока никакого впечатления о нем у меня не сложилось.

Мы сфотографировались и все. Пообщались пару минут. Они подошли вместе с генеральным директором. Не знаю его по работе, поэтому мнения никакого сказать не могу. Нужно время, а там посмотрим.