Кавазашвили предсказал стратегию «Спартака» после назначения Кахигао

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба. 55-летний специалист подписал контракт на 2,5 года.
«Из этого назначения становится понятно, что «Спартак» принял решение пополняться легионерами. Любой иностранный тренер всегда рассчитывает на короткое пребывание в отдельном клубе.
Почему они приезжают всегда со своим тренерским штабом и требуют на переговорах, чтобы спортивные директоры приглашали иностранцев? Да потому что они наших специалистов не знают. У них закрытая информация по России, мы нигде не выступаем, нас нигде не видят. Поэтому они приезжают и хотят тех футболистов, которые им знакомы», – сказал Кавазашвили.
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.