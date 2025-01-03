Кавазашвили предсказал стратегию «Спартака» после назначения Кахигао

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба. 55-летний специалист подписал контракт на 2,5 года.

«Из этого назначения становится понятно, что «Спартак» принял решение пополняться легионерами. Любой иностранный тренер всегда рассчитывает на короткое пребывание в отдельном клубе.

Почему они приезжают всегда со своим тренерским штабом и требуют на переговорах, чтобы спортивные директоры приглашали иностранцев? Да потому что они наших специалистов не знают. У них закрытая информация по России, мы нигде не выступаем, нас нигде не видят. Поэтому они приезжают и хотят тех футболистов, которые им знакомы», – сказал Кавазашвили.