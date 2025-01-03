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    • Кавазашвили предсказал стратегию «Спартака» после назначения Кахигао

    Кавазашвили предсказал стратегию «Спартака» после назначения Кахигао

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба. 55-летний специалист подписал контракт на 2,5 года.

    «Из этого назначения становится понятно, что «Спартак» принял решение пополняться легионерами. Любой иностранный тренер всегда рассчитывает на короткое пребывание в отдельном клубе.

    Почему они приезжают всегда со своим тренерским штабом и требуют на переговорах, чтобы спортивные директоры приглашали иностранцев? Да потому что они наших специалистов не знают. У них закрытая информация по России, мы нигде не выступаем, нас нигде не видят. Поэтому они приезжают и хотят тех футболистов, которые им знакомы», – сказал Кавазашвили.

    • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    03.01.2025 22:38
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    Комментарии (2)
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1735946050
    Так мы и сами не знаем своих футболистов, два-три молодых перспективных, готовых хотя бы на уровне РПЛ играть, появились, и всё, что он предлагает, чтобы все иностранцы работали на внутреннем рынке? Так у нас особо не разгуляешься, да ещё и в три дорого из-за паспорта, тут хоть свои, хоть иностранец, разницы нет, основная работа и упор будет на заграницу. 
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    alefreddy
    1735972033
    а где у нас молодые таланты из кого выбирать.Один Батраков за несколько лет проявился и все
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