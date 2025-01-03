Ловчев загадал необычное желание на 2025 год – оно касается «Зенита»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев хочет, чтобы в 2025 году у «Зенита» появились достойные конкуренты.

«В 2025 году я жду, чтобы до последнего тура шла борьба за чемпионство и вообще во всей турнирной таблице. Когда команда задолго до конца обеспечивает себе победу, это не очень хорошо.

Хочу, чтобы у «Зенита» были подходящие по уровню соперники», – сказал Ловчев.