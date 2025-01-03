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    • Ловчев загадал необычное желание на 2025 год – оно касается «Зенита»

    Ловчев загадал необычное желание на 2025 год – оно касается «Зенита»

    Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев хочет, чтобы в 2025 году у «Зенита» появились достойные конкуренты.

    «В 2025 году я жду, чтобы до последнего тура шла борьба за чемпионство и вообще во всей турнирной таблице. Когда команда задолго до конца обеспечивает себе победу, это не очень хорошо.

    Хочу, чтобы у «Зенита» были подходящие по уровню соперники», – сказал Ловчев.

    • «Зенит» после 18 туров РПЛ делит лидерство с «Краснодаром».
    • Клубы имеют по 39 очков, но петербуржцы занимают второе место по дополнительным показателям.

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    Источник: Sport24

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    03.01.2025 22:24
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    Комментарии (2)
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    Тинез Розоп
    1735934277
    А где Геннадий? Ему Газпром уже запретил интервью давать?..
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    evgevg13
    1735968069
    И чем это желание необычное? Или кто писал эту статью с другой планеты?
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