Ловчев загадал необычное желание на 2025 год – оно касается «Зенита»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев хочет, чтобы в 2025 году у «Зенита» появились достойные конкуренты.
«В 2025 году я жду, чтобы до последнего тура шла борьба за чемпионство и вообще во всей турнирной таблице. Когда команда задолго до конца обеспечивает себе победу, это не очень хорошо.
Хочу, чтобы у «Зенита» были подходящие по уровню соперники», – сказал Ловчев.
- «Зенит» после 18 туров РПЛ делит лидерство с «Краснодаром».
- Клубы имеют по 39 очков, но петербуржцы занимают второе место по дополнительным показателям.