Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Титов прокомментировал возможный уход Угальде из «Спартака»

    Титов прокомментировал возможный уход Угальде из «Спартака»

    Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов высказался о возможном уходе из клуба Манфреда Угальде. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны топ-клубов АПЛ.

    «Это вопрос к руководителям и главному тренеру. Парень заиграл, зачем что-то менять. Если будет выгодный финансовый трансфер, надо найти такого же, как он. А это будет сложно. Мне кажется, сам Угальде не захочет что-то менять», – сказал Титов.

    • «Спартак» подписал Угальде в январе 2024 года.
    • В этом сезоне он забил 16 голов в 22 матчах.

    Новости по теме
    Бубнов составил символическую сборную РПЛ по блочному принципу 5
    Ребров назвал лучшего футболиста РПЛ 1
    Марков из «Факела» ответил, в чем он сильнее Угальде 6
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2025 23:26
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1735941638
    Кроме как пердежом в лужу это заметку не назовешь. Бомбардир постоянно публикует такую херню от этой желтой клоаки(
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 