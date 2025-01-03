Титов прокомментировал возможный уход Угальде из «Спартака»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов высказался о возможном уходе из клуба Манфреда Угальде. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны топ-клубов АПЛ.

«Это вопрос к руководителям и главному тренеру. Парень заиграл, зачем что-то менять. Если будет выгодный финансовый трансфер, надо найти такого же, как он. А это будет сложно. Мне кажется, сам Угальде не захочет что-то менять», – сказал Титов.