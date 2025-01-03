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    • Титов высказался о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

    Титов высказался о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал трансфер Александра Соболева в «Зенит».

    Форвард перешел в петербургскую команду летом 2024 года за 10 миллионов евро. Он провел в РПЛ 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    – Одним из провальных трансферов этого сезона стал Соболев. «Спартак» приобрел после его перехода?

    – Скорее всего да, чем нет. Заиграл Угальде после его перехода. Когда переходишь из «Спартака» в «Зенит» – это большое событие. Нужна адаптация. Мы видим, что болельщики до сих пор не приняли Соболева. Вопрос: примут ли еще? Помним пример Дзюбы. К сожалению, он забивал много, отдавал и был лидером, но до конца его так и не приняли, – сказал Титов.

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    Источник: Metaratings.ru

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    03.01.2025 20:24
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    Комментарии (3)
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    Тинез Розоп
    1735925438
    Ты может другу улыбнешься, Но тот, кто предал только раз, Предаст ещё, ты всё поймешь, Не друг он вам, кто предал вас!
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    zigbert
    1735925704
    Все верно говорит Егор. Лучше и не скажешь.
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    Серый212918
    1735984536
    Зазвездился Семак, вот и развели его с Дельфином, как мальчика. Как бы из своей зп не пришлось свои прихоти компенсировать.
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