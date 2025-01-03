Титов высказался о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал трансфер Александра Соболева в «Зенит».

Форвард перешел в петербургскую команду летом 2024 года за 10 миллионов евро. Он провел в РПЛ 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

– Одним из провальных трансферов этого сезона стал Соболев. «Спартак» приобрел после его перехода?

– Скорее всего да, чем нет. Заиграл Угальде после его перехода. Когда переходишь из «Спартака» в «Зенит» – это большое событие. Нужна адаптация. Мы видим, что болельщики до сих пор не приняли Соболева. Вопрос: примут ли еще? Помним пример Дзюбы. К сожалению, он забивал много, отдавал и был лидером, но до конца его так и не приняли, – сказал Титов.