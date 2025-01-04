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Бубнов назвал самый провальный трансфер 2024 года

4 января 2025, 01:25
6

Александр Бубнов определил три самых неудачных трансфера в российском футболе в 2024 году. На первое место он поставил переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Форвард провел за петербуржцев 11 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

«Среди самых неудачных трансферов 2024 года в российской Премьер-лиги назвал бы переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Те надежды, которые на него возлагали, пока не оправдались. Он не игрок стартового состава в новой команде.

Если брать по статусу, известности, то и подписание Фeдора Смолова, который сменил «Динамо» на «Краснодар», я удачным назвать не могу. Тоже не оправдал надежд, тоже не футболист основы. Если кто-то из лидеров атак краснодарской команды по каким-то причинам не может играть, то его выпускают. Но пользы приносит мало, равноценно заменить никого в команде не может.

Не оправдал мои ожидания и переход Никиты Салтыкова в «Локомотив». Вообще не играет! Молодой парень не имеет игровой практики в клубе. Я его когда-то с Пиняевым сравнивал, он даже лучше начинал, в «Акроне» проявлял себя, а сейчас сидит в глухом запасе. Много, конечно, за него не заплатили, но сам факт, что сидит, не играет, расстраивает. Лучше бы в «Крыльях» играл или «Акроне», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Комментарии (6)
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aldo conte
1735946941
Старый футбольный мэтр как всегда прав.
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evgevg13
1735967765
Лучше и не скажешь
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R_a_i_n
1735968626
Чушь. Трансфер отличный.
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Spartak_forv@
1735974309
Думаю,руководство и болельщики Спартака с Бубновым не согласятся насчёт того,что трансфер Соболева был самым неудачным... Это,как в анекдоте: Говорят,у Кутузова не было одного глаза? Неправда,у Кутузова был один глаз...
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Ladozhsky
1736021505
Не надо путать понятия трансферного перехода и сделки по переходу. Для спартачей сделка с питерцами оказалась супер удачной. Избавились от древовидного дельфина и хорошее бабло за это получили. Зенит наоборот:потерял деньги, ничего не купив. За эти бабки можно было купить целый ж|д состав древесины, а не одно бревно.
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