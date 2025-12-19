Экс-игрок «Спартака» назвал российского тренера, который идеально подойдет команде

Бывший защитник «Спартака» Геннадий Морозов предложил назначить Игоря Шалимова на пост главного тренера команды.
«Из российских тренеров «Спартаку» идеально подходит Шалимов. Он и в Италии поиграл, и в «Спартаке». Знает язык, может общаться с иностранцами.
Он знает, что такое спартаковский футбол. Всe-таки работал с Бесковым, Романцевым. В курсе всех требований. Достаточно опытный.
Другое дело, что не совсем везло с клубами. Тяжело работать в командах, которые борются за выживание, а не медали. Но это будет интересный ход, если его пригласят», – сказал Морозов.
- Ранее Шалимов возглавлял в РПЛ «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат», «Урал» и «Факел». В сентябре он покинул воронежский клуб, выступающий сейчас в Первой лиге.
- Также Шалимов возглавлял «Краснознаменск», «Краснодар-2» и женскую сборную России.
- С 11 ноября Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Станковича.
