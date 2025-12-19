Введите ваш ник на сайте
  • Непомнящий определил место РПЛ среди европейских лиг: «Не думайте, что я выживаю из ума»

Непомнящий определил место РПЛ среди европейских лиг: «Не думайте, что я выживаю из ума»

19 декабря, 16:20
4

Российский тренер Валерий Непомнящий высоко котирует уровень РПЛ.

«Я вполне хорошо отношусь к нашему футболу. Уровень чемпионата в Европе – пятый или шестой. Лига очень увлекательная, растут хорошие игроки. «Локомотив» и «Балтика» с россиянами выглядят отлично.

Проблемы есть везде. Работы в нашем чемпионате непочатый край. Не думайте, что я совсем начинаю выживать из ума.

У нас неровный уровень игроков: есть фавориты, есть аутсайдеры. Это нормально. Есть проблемы с судейством, ВАР, много всего», – сказал 82-летний Непомнящий.

  • Тренер не работает с 2018 года.
  • В рейтинге УЕФА российский чемпионат занимает 30-е место.
  • Команды РПЛ отстранены от еврокубков почти 4 года.

Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1766151142
так мы шестыми и были до всей движухи. с португалией вечно боролись, местами в таблице менялись.
Ответить
Интерес
1766153956
Самая точная оценка положения нашего футбола пока-вне европейского рейтинга.Когда договорятся ВВП с ДДТ, а СДП утвердит, тогда выясним эмпирическим путём. ПОка можно говорить всё что угодно.
Ответить
