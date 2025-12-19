Непомнящий определил место РПЛ среди европейских лиг: «Не думайте, что я выживаю из ума»

Российский тренер Валерий Непомнящий высоко котирует уровень РПЛ.
«Я вполне хорошо отношусь к нашему футболу. Уровень чемпионата в Европе – пятый или шестой. Лига очень увлекательная, растут хорошие игроки. «Локомотив» и «Балтика» с россиянами выглядят отлично.
Проблемы есть везде. Работы в нашем чемпионате непочатый край. Не думайте, что я совсем начинаю выживать из ума.
У нас неровный уровень игроков: есть фавориты, есть аутсайдеры. Это нормально. Есть проблемы с судейством, ВАР, много всего», – сказал 82-летний Непомнящий.
- Тренер не работает с 2018 года.
- В рейтинге УЕФА российский чемпионат занимает 30-е место.
- Команды РПЛ отстранены от еврокубков почти 4 года.
Источник: Metaratings