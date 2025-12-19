Бубнов назвал двух игроков РПЛ, которые нужны «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов считает, что команде нужны такие игроки, как Дуглас Аугусто из «Краснодара» и Мирлинд Даку из «Рубина».

– Барко неправильно используют. Он очень низко опускается, потому что там нету… Вот если бы там ещe был опорный полузащитник уровня Барко по объeму, по проценту брака, по техническому оснащению.

Как у этого, в «Краснодаре»… Аугусто. Вот такого Аугусто сейчас в «Спартачок», и они бы с такими флангами, которые есть. И Даку, не Кордобу даже, Даку. И всe, они были бы в тройке и боролись бы за чемпионство.

– Умяров намного слабее Аугусто?

– Да. Конечно. Даже несравнимые величины.