  Единственный гол Кариоки в ЛЧ – сегодня экс-спартаковец объявил о завершении карьеры

Единственный гол Кариоки в ЛЧ – сегодня экс-спартаковец объявил о завершении карьеры

31 января, 15:39
1

Бывший игрок «Спартака» Кариока объявил о завершении карьеры.

Болельщики сразу вспомнили единственный гол бразильца в ЛЧ в ворота «Бенфики». В 2012 году москвичи победили в «Лужниках» со счетом 2:1.

  • Кариока принадлежал «Спартаку» с 2009 по 2015 годы. Он играл за красно-белых в 2009 и 2011–2014 годах, а в остальное время находился в аренде.
  • 36-летний спортсмен был без клуба с июля 2025 года.
  • Больше всего игр Кариока провел за мексиканский «Тигрес» (335 матчей, 6 голов, 25 ассистов).

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Кариока
za logiku
1769957677
И где видео?...
Ответить
