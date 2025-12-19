Введите ваш ник на сайте
Черчесов – о своих ошибках: «Это называется просчет»

Сегодня, 10:27
5

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, чем ошибка отличается от просчета.

– Наверняка у вас какие-то мысли возникают, что вот там вы допустили ошибку, стоило сделать по-другому.

– Ошибка – я же немножко философски иногда рассуждаю – это то, что ты повторил. А это называется просчет. Вот я три [ложки] сахара насыпал – сладко. На следующий день опять насыпал три – чего-то сладко, вылил. На следующий день опять три.

Ну это что? Вот это ошибка, если видишь, что три – много, но опять насыпал. Я условно говорю.

Если что-то сделал, надо проанализировать, поменять. Вот последний матч: мы вышли, пятая минута – я уже понял, что что-то не то делаем. Не то просчитали. Поменяли – вырвали победу. Не поменял бы, не признал бы свой недочет...

  • 62-летний Черчесов возглавляет «Ахмат» с 6 августа.
  • Команда занимает 8-е место в РПЛ с 22 очками после 18 туров.

Еще по теме:
Черчесов ответил, чем сборная России на ЧМ-2018 была лучше команды, выигравшей бронзу Евро-2008 2
Черчесов – о Карпине: «Естественно, мы не друзья» 5
Черчесов объяснил провал сборной России на Евро-2020 2
Источник: ютуб-канал Асланбека Бадаева
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр-Каратеев-yandex
1766131155
Какая разница ошибка или просчёт. Не любит, чтобы его критиковали, любит чтобы хвалили.
Ответить
Fju-2
1766135751
— Убегать. — Канать, обрываться. — Правильно. Говорить неправду. — Фуфло толкать. — Хорошо. — Тики-так. — Пивная. — Тошниловка. — Ограбление. — Гоп-стоп. — Нехороший человек. — Редиска. — Хороший человек. — Забыл...
Ответить
Xiko
1766139527
Не поражение, а отрицательный результат))))
Ответить
Давид59
1766145464
Саламыч, философ из тебя хреновый. Если три раза насыпать три ложки сахара - это уже не ошибка. Это уже склероз. Или маразм.
Ответить
