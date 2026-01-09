Семин не намерен отказываться от зарубежных путешествий

78-летний российский тренер Юрий Семин высказался о поездках в другие страны.

– Вы недавно как раз путешествовали.

– Неделю был в Англии. Мне очень интересна АПЛ – самая сильная лига, с самыми дорогими и талантливыми игроками мира. Смотрел матчи “Арсенала”, “Челси”.

Душа тянет туда, ведь мне интересно, как развивается профессия. Я же не должен отстать от развития.

Футбол меняется. Я целую вечность в футболе и вот так разом бросить не могу.

– Сейчас достаточно непросто организовать поездку за границу и физически, и финансово. Откуда у вас на это возможности?

– Сейчас недешево и в Сочи съездить. Если брать один сегмент отелей, ресторанов, то на то и выходит.

Я работал 50 лет в футболе, в хороших командах. И за границей. Наверное, у меня что-то осталось. Пока есть возможности, будем ездить.