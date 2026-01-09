Экс-советник Федуна отреагировал на слова Талалаева о переговорах со «Спартаком»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, дал комментарий по поводу Андрея Талалаева в московском клубе.

Главный тренер «Балтики» утверждает, что «красно-белые» вели с ним переговоры в 2022 году.

«Я впервые слышу, чтобы [бывший спортивный директор] Каттани, во время работы в «Спартаке», общался с Талалаевым. Лучше спросить у Луки», – сказал Камоцци.