  • Главная
  • Новости
  • Талалаев рассказал о переговорах со «Спартаком»: «Давайте огня подольем»

Талалаев рассказал о переговорах со «Спартаком»: «Давайте огня подольем»

9 января, 14:37
11

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев признался, что «Спартак» был заинтересован в его назначении в 2022 году.

«Давайте огня подольем. Я трижды встречался с Лукой Каттани, бывшим спортивным директором [»Спартака»]. Кто-то об этом знает? Никто!

Поэтому, когда говорят, что у меня все на вынос, понты дороже денег… Я такой, какой я есть! У меня были эти встречи, мы работали, была возможность в какой-то момент.

Я сказал: договоритесь с руководителями «Ахмата». Они не договорились. Мы закрыли эту тему. И никто даже об этом не знал на протяжении трех лет.

Хотя Лука говорил: давайте с Камоцци встречаться, давайте дальше переступать», – рассказал Талалаев.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.
  • Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.

Император Бомжей
1767959164
Ну и хорошо, что Спартак тебя не взял, в коем то веке, че то получается с Балтикой, так уже якобы звезда)))
Ответить
Ollegator
1767959814
В амбициях и словоблудии соревнуется с царём))
Ответить
Цугундeр
1767960213
А зачем сейчас нужен твой каминг-аут, ещё и с итальянцами.) Там поляки ближе.
Ответить
...уефан
1767962954
...фортуна - девка продажная и тишину любит. Кайфуй с Балтикой, раз ладится у тебя с ней. "Поймал мыша, ну и ешь не спеша"...
Ответить
R_a_i_n
1767963133
Как хорошо, что бог отвёл этого бла-бла-лаева от Спартака.
Ответить
zigbert
1767964933
Ну просто откровение сделал. Жди теперь одобрения со всех сторон.
Ответить
Spartak_forv@
1767966677
Секрет Полишинеля
Ответить
NewLife
1767967282
Каттани такой же спец как ты тренер - два .издабола.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1767973372
Талалаев знает, что срамтак это понижение в классе. Вляпаешься, потом не отмыться. Гыгыгы
Ответить
Александр-Балашов-google
1768067451
Прям выпуск последних новостей.
Ответить
