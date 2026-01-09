Талалаев рассказал о переговорах со «Спартаком»: «Давайте огня подольем»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев признался, что «Спартак» был заинтересован в его назначении в 2022 году.

«Давайте огня подольем. Я трижды встречался с Лукой Каттани, бывшим спортивным директором [»Спартака»]. Кто-то об этом знает? Никто!

Поэтому, когда говорят, что у меня все на вынос, понты дороже денег… Я такой, какой я есть! У меня были эти встречи, мы работали, была возможность в какой-то момент.

Я сказал: договоритесь с руководителями «Ахмата». Они не договорились. Мы закрыли эту тему. И никто даже об этом не знал на протяжении трех лет.

Хотя Лука говорил: давайте с Камоцци встречаться, давайте дальше переступать», – рассказал Талалаев.