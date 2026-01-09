Дасаев выступил против тренировок сборной Испании в российских командах

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев порассуждал о возможной стажировке в Испании.
– Ваш знакомый Луис де ла Фуэнте работает в сборной Испании. До сих пор общаетесь?
– Мы с ним два года играли за «Севилью». Он даже приезжал ко мне на 50-летие, но в общем-то сейчас не общаемся.
– Есть ли у вас желание приехать к нему на стажировку в сборную Испании?
– Будет возможность, тогда позвоню ему по этому поводу. Но Луис человек занятой, поэтому надо, чтобы и у него возможность была. Отвлекать его не хочется.
А так будет возможность – что-то сделаем. Если поеду в Испанию, обязательно с де ла Фуэнте встретимся.
– А насколько вам было бы интересно изучить тренировки сборной Испании?
– Посмотреть-то тренировки можно, но самое интересное – они нам не пригодятся. Мы совсем другие и никогда не будем испанцами или бразильцами. Поэтому надо исходить от своего. Мы же раньше многое завоевывали, много где играли.
Естественно, брать хорошее у других клубов и стран можно. Но то, что нам не подходит или то, что мы не можем сделать, смысл нам перенимать это? Надо целесообразно к этому подходить.
- Дасаев выступал за «Севилью» с 1988 по 1991 год, а с 1993 по 1995 год работал в команде тренером вратарей.