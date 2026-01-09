Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дасаев выступил против тренировок сборной Испании в российских командах

Дасаев выступил против тренировок сборной Испании в российских командах

9 января, 16:38
4

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев порассуждал о возможной стажировке в Испании.

– Ваш знакомый Луис де ла Фуэнте работает в сборной Испании. До сих пор общаетесь?

– Мы с ним два года играли за «Севилью». Он даже приезжал ко мне на 50-летие, но в общем-то сейчас не общаемся.

– Есть ли у вас желание приехать к нему на стажировку в сборную Испании?

– Будет возможность, тогда позвоню ему по этому поводу. Но Луис человек занятой, поэтому надо, чтобы и у него возможность была. Отвлекать его не хочется.

А так будет возможность – что-то сделаем. Если поеду в Испанию, обязательно с де ла Фуэнте встретимся.

– А насколько вам было бы интересно изучить тренировки сборной Испании?

– Посмотреть-то тренировки можно, но самое интересное – они нам не пригодятся. Мы совсем другие и никогда не будем испанцами или бразильцами. Поэтому надо исходить от своего. Мы же раньше многое завоевывали, много где играли.

Естественно, брать хорошее у других клубов и стран можно. Но то, что нам не подходит или то, что мы не можем сделать, смысл нам перенимать это? Надо целесообразно к этому подходить.

  • Дасаев выступал за «Севилью» с 1988 по 1991 год, а с 1993 по 1995 год работал в команде тренером вратарей.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Испания Севилья Дасаев Ринат де ла Фуэнте Луис
DOCTOR PENALTY
1767970344
"... надо исходить от своего". - Алё, Спартак, как слышите??? """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Ответить
Good_win_ФКСМ
1767978265
аффффтаррр... ты дурачок или просто жертва ЕГО и малообразованный клоун, не умеющий правильно выстраивать конструкции предложений (читай, заголовков)? Если попытаться внимательно вникнуть в суть белиберды, которую подали в виде заголовка к статье, и сравнить ее с наполнением статьи - выдержки из длинного интервью, - получится, что заголовок и текст статьи о разных интервью...
Ответить
Александр-Балашов-google
1767996407
Думаю Дасаев с ужасом вспоминает времена в Севилье.
Ответить
  • Читайте нас: 