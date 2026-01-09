Дасаев высказался о назначении Карседо в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев оценил перспективы нового главного тренера московской команды Хуана Карлоса Карседо.

Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.

Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Что я могу сказать о Карседо в «Спартаке», если я не видел его тренировочный процесс и не знаю его? Надо посмотреть, что будет.

Мы играем в угадайку – сможет или не сможет. Давайте посмотрим, что получится у Карседо в «Спартаке», а потом уже будем разговаривать на эту тему. Естественно, тренеру всегда опыт работы помогает.

Клуб решает, какого тренера назначать, это их прерогатива. Если они считают, что лучше назначить Карседо, значит, так лучше. Будем надеяться, что всe будет хорошо, болеть и переживать за «Спартак»!» – сказал Дасаев.