Реакция Мостового на уход Жерсона из «Зенита»

Александр Мостовой прокомментировал готовящийся трансфер Жерсона из «Зенита» в «Крузейро».

«Никак не оцениваю его игру. Много было разговоров и шума, когда он приходил. Не знаю истинных причин, что случилось.

По меркам того, как он был объявлен, футболист хороший, но что-то в «Зените» не пошло. Хорошо, что продают за такие же деньги, за которые купили.

Он приехал, побыл, но в нашем футболе много таких было. В последних матчах он вроде неплохо играл, но через два-три месяца никто о нем и не вспомнит», – сказал Мостовой.