Реакция Мостового на уход Жерсона из «Зенита»

Александр Мостовой прокомментировал готовящийся трансфер Жерсона из «Зенита» в «Крузейро».
«Никак не оцениваю его игру. Много было разговоров и шума, когда он приходил. Не знаю истинных причин, что случилось.
По меркам того, как он был объявлен, футболист хороший, но что-то в «Зените» не пошло. Хорошо, что продают за такие же деньги, за которые купили.
Он приехал, побыл, но в нашем футболе много таких было. В последних матчах он вроде неплохо играл, но через два-три месяца никто о нем и не вспомнит», – сказал Мостовой.
- Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.
- Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
- Хавбек переходит в «Крузейро» за 30-35 млн евро с учетом бонусов.
Источник: Metaratings