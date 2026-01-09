Жерсон впервые прокомментировал уход из «Зенита»

Бразильский полузащитник Жерсон лично подтвердил, что переходит из «Зенита» в «Крузейро».

28-летний футболист приехал на базу бразильского клуба и пообщался с болельщиками.

«Я счастлив. Благодарю руководство «Крузейро» за те усилия, которые оно приложило для моего подписания.

Меня ждет медосмотр, после чего я смогу пообщаться с вами более спокойно», – сказал игрок.