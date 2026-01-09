Жерсон впервые прокомментировал уход из «Зенита»

Бразильский полузащитник Жерсон лично подтвердил, что переходит из «Зенита» в «Крузейро».
28-летний футболист приехал на базу бразильского клуба и пообщался с болельщиками.
«Я счастлив. Благодарю руководство «Крузейро» за те усилия, которые оно приложило для моего подписания.
Меня ждет медосмотр, после чего я смогу пообщаться с вами более спокойно», – сказал игрок.
- Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.
- Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
- Хавбек переходит в «Крузейро» за 30-35 млн евро с учетом бонусов.
Источник: Itatiaia