Семин высказался об уходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин не считает вероятный трансфер Дмитрия Баринова в ЦСКА фундаментальной проблемой для «железнодорожников».

«Слухи вокруг Баринова? Это ни на что не влияет. Если переход одного игрока влияет на команду – это слабая команда.

Ситуация рядовая, жизненная – один игрок переходит из команды в команду. Такое происходит каждый год во многих командах. Рядовая ситуация.

Когда-то у нас Игнашевич переходил из «Локомотива» в ЦСКА. И что? Ничего не случилось. Жизнь продолжалась, команда продолжала выигрывать титулы», – сказал Семин.