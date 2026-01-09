Семин высказался об уходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин не считает вероятный трансфер Дмитрия Баринова в ЦСКА фундаментальной проблемой для «железнодорожников».
«Слухи вокруг Баринова? Это ни на что не влияет. Если переход одного игрока влияет на команду – это слабая команда.
Ситуация рядовая, жизненная – один игрок переходит из команды в команду. Такое происходит каждый год во многих командах. Рядовая ситуация.
Когда-то у нас Игнашевич переходил из «Локомотива» в ЦСКА. И что? Ничего не случилось. Жизнь продолжалась, команда продолжала выигрывать титулы», – сказал Семин.
- Рыночная стоимость Баринова – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне капитан «Локо» забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.
- У него истекает контракт с клубом через полгода.
Источник: «Спорт-Экспресс»