Талалаев сравнил Батракова и Кисляка с Месси и Роналду

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не смог выбрать между Алексеем Батраковым и Матвеем Кисляком.

«Сегодня очень много обсуждений идeт [относительно выбора]: Батраков или Кисляк. Но это то же самое, что [выбирать между] Месси и Роналду.

Ну, на мой взгляд. Роналду сделал себя сам. Кисляк делает [себя сам] работой, движением, перемещением. У него нет того, что мы не понимаем.

Батраков… Он, ну, как с другой планеты немножко. Он другой.

И когда мне говорят: «Почему ты не ставишь Батракова на первое место?» Да потому что ему дано природой больше. Он может быть абсолютно лучшим», – сказал Талалаев.