Талалаев сравнил Батракова и Кисляка с Месси и Роналду

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не смог выбрать между Алексеем Батраковым и Матвеем Кисляком.
«Сегодня очень много обсуждений идeт [относительно выбора]: Батраков или Кисляк. Но это то же самое, что [выбирать между] Месси и Роналду.
Ну, на мой взгляд. Роналду сделал себя сам. Кисляк делает [себя сам] работой, движением, перемещением. У него нет того, что мы не понимаем.
Батраков… Он, ну, как с другой планеты немножко. Он другой.
И когда мне говорят: «Почему ты не ставишь Батракова на первое место?» Да потому что ему дано природой больше. Он может быть абсолютно лучшим», – сказал Талалаев.
- В этом сезоне Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Локомотив».
- В активе Кисляка 5+5 в 27 играх в составе ЦСКА.
Источник: «Коммент.Шоу»