Талалаев сравнил Батракова и Кисляка с Месси и Роналду

9 января, 19:40
3

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не смог выбрать между Алексеем Батраковым и Матвеем Кисляком.

«Сегодня очень много обсуждений идeт [относительно выбора]: Батраков или Кисляк. Но это то же самое, что [выбирать между] Месси и Роналду.

Ну, на мой взгляд. Роналду сделал себя сам. Кисляк делает [себя сам] работой, движением, перемещением. У него нет того, что мы не понимаем.

Батраков… Он, ну, как с другой планеты немножко. Он другой.

И когда мне говорят: «Почему ты не ставишь Батракова на первое место?» Да потому что ему дано природой больше. Он может быть абсолютно лучшим», – сказал Талалаев.

  • В этом сезоне Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Локомотив».
  • В активе Кисляка 5+5 в 27 играх в составе ЦСКА.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Интер Майами Аль-Наср Локомотив ЦСКА Балтика Месси Лионель Роналду Криштиану Кисляк Матвей Батраков Алексей Талалаев Андрей
NewLife
1767981361
"ему дано природой больше" Талалаю природой не дано мозгов)
Ответить
Интерес
1767982329
Талалаев не сравнивает двух молодых игроков с Роналду и Месси.Это непонятно только "обиженкам" и авторам громких заголовков.Талалаев проводит параллели(и совершенно справедливо), приводя в пример разнообразные достоинства двух кумиров современности, которых постоянно принято сравнивать, зачастую совершенно необоснованно. Если кратко :один родился таким, другой всю жизнь пашет и делает себя.Как декларируемое натужное "равенство" детей, родившихся в семье миллиардера и в семье простого инженера.
Ответить
