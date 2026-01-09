Талалаев следил за новым тренером «Спартака»: «Вы игры «Пафоса» смотрели?»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что знаком с работой Хуана Карлоса Карседо, который возглавил «Спартак».

Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.

Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Желаю успеха всем спартаковцам. Не потому что вы самая популярная команда. А потому что могут совпасть идеи.

Едет тренер… Вы игры «Пафоса» смотрели? Игорь Рабинер меня набрал: «Ты знаешь, что он играет в активный прессинг?» Я говорю: «Да». Потому что мы слушали отзывы, когда он пришел и начал менять команду.

Правда, из команды-конкурента. Там грузинский спортивный директор работал и говорил: «Как сильно поменялся «Пафос»!» – заявил Талалаев.