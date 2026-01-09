Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев следил за новым тренером «Спартака»: «Вы игры «Пафоса» смотрели?»

Талалаев следил за новым тренером «Спартака»: «Вы игры «Пафоса» смотрели?»

9 января, 21:09
3

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что знаком с работой Хуана Карлоса Карседо, который возглавил «Спартак».

  • Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
  • Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Желаю успеха всем спартаковцам. Не потому что вы самая популярная команда. А потому что могут совпасть идеи.

Едет тренер… Вы игры «Пафоса» смотрели? Игорь Рабинер меня набрал: «Ты знаешь, что он играет в активный прессинг?» Я говорю: «Да». Потому что мы слушали отзывы, когда он пришел и начал менять команду.

Правда, из команды-конкурента. Там грузинский спортивный директор работал и говорил: «Как сильно поменялся «Пафос»!» – заявил Талалаев.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Спартак Балтика Пафос Талалаев Андрей Карседо Хуан Карлос
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1767982550
Тема будет всегда пафосной, до первого матча "Спартака" весной.
Ответить
Император Бомжей
1767982736
Быстрее бы уже сезон начался и перестали эти дебильные вопросы задавать всем попало про нового тренера Спартака)))
Ответить
vick-north-west
1767982793
Пафос - конкурент Балтики? С каких это пор?
Ответить
