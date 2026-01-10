Селюк одним словом описал нового тренера «Спартака»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о Хуане Карлосе Карседо, который возглавил «Спартак»

Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.

Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«В Испании Карседо не добивался ничего. И в принципе, особо нигде не добивался, кроме «Пафоса». Добивался, конечно, в штабе Эмери, как второй тренер, но не как главный.

Тем не менее его назначение это очень интересно. Я думаю, что Карседо ситуацию в «Спартаке» не испортит. Хотя и стоит сказать, что выиграть кипрскую лигу с «Пафосом» – это просто. Все‑таки «Пафос» – это как «Зенит» на Кипре.

Нельзя рассматривать чемпионат Кипра в качестве лакмусовой бумажки для подписания тренера в «Спартак». Кипр и «Спартак» – это большая разница. В «Спартаке» есть определенное давление, там нужно будет незамедлительно результат давать.

«Пафос» все‑таки по сравнению со «Спартаком» – маленькая команда. В Лиге чемпионов же кипрская команда выступала с переменным успехом, но «Спартаку» нужен тот специалист, который будет стабильно давать результат.

Тем не менее я бы не стал, в отличие от многих экспертов, говорить что‑то конкретное по Карседо. Я бы посоветовал этим экспертам не завидовать.

Хочется «Спартаку» пожелать, чтобы наконец попался тот тренер, который поставит игру. Безусловно, Карседо знающий тренер. Тут нечего даже обсуждать. Но как он будет справляться в большом клубе – это большой вопрос.

Тренировать маленький «Пафос» и «Спартак» с его армией болельщиков – большая разница. В «Спартаке» очень сложно работать. Интересно будет посмотреть первые три‑четыре игры, чтобы понять, как он работает. Это будет видно сразу», – заявил Селюк.