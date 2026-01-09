Талалаев назвал причину отсутствия бразильцев в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, почему в его команде нет ни одного бразильского футболиста.

– Когда я говорю, что не взял бы бразильцев, конечно, я утрирую. Я бы и Бителло, и Мойзеса с удовольствием взял в свою команду.

Потому что это люди, которым дано больше, чем другим, они работают больше, чем другие, они лидеры, они «нестандарт».

– А вы почему бразильцев не хотите?

– Ну потому что они лентяи! Большинство, с кем я сталкивался, большинство, с кем я работаю, большинство, по кому мы наводим справки.