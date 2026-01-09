Талалаев назвал причину отсутствия бразильцев в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, почему в его команде нет ни одного бразильского футболиста.
– Когда я говорю, что не взял бы бразильцев, конечно, я утрирую. Я бы и Бителло, и Мойзеса с удовольствием взял в свою команду.
Потому что это люди, которым дано больше, чем другим, они работают больше, чем другие, они лидеры, они «нестандарт».
– А вы почему бразильцев не хотите?
– Ну потому что они лентяи! Большинство, с кем я сталкивался, большинство, с кем я работаю, большинство, по кому мы наводим справки.
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.
- Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.
Источник: «Коммент.Шоу»