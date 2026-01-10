Чемпионские амбиции Талалаева, возвращение Еременко в РПЛ, решение «Барсы» по Рэшфорду и другие новости

«Зенит» получит до 35 миллионов за трансфер Жерсона – есть первый комментарий бразильца об уходе
«Манчестер Сити» подписал контракт с Семеньо
Талалаев заявил о чемпионских амбициях – он верит, что «Балтика» выиграет РПЛ
ЦСКА сделал конкретное предложение по экс-защитнику «Лиона»
38-летний Роман Еременко возвращается в РПЛ
«Крылья Советов» близки к подписанию двух нападающих
ПАОК улучшил предложение «Зениту» по Дркушичу
В «Барселоне» приняли решение по будущему арендованного Рэшфорда
Дембеле потребовал огромную зарплату по новому контракту с «ПСЖ»
ЦСКА интересуется 29-летним вингером из Бразилии
Источник: «Бомбардир»