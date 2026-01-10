Реакция Мостового на слова Талалаева о чемпионстве «Балтики»

Александр Мостовой прокомментировал амбициозное заявление Андрея Талалаева.
Главный тренер «Балтики» заявил, что верит в чемпионство своей команды: «Если будем вторыми, я расстроюсь».
«Пока не вижу, за счет чего «Балтика» может быть первой. Они должны получать удовольствие от игры. «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» не надо забывать. «Балтика» на том месте, на котором заслуживает [находиться]», – сказал Мостовой.
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.
- Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.
Источник: Metaratings