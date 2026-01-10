Реакция Мостового на слова Талалаева о чемпионстве «Балтики»

Александр Мостовой прокомментировал амбициозное заявление Андрея Талалаева.

Главный тренер «Балтики» заявил, что верит в чемпионство своей команды: «Если будем вторыми, я расстроюсь».

«Пока не вижу, за счет чего «Балтика» может быть первой. Они должны получать удовольствие от игры. «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» не надо забывать. «Балтика» на том месте, на котором заслуживает [находиться]», – сказал Мостовой.