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  • Реакция Мостового на слова Талалаева о чемпионстве «Балтики»

Реакция Мостового на слова Талалаева о чемпионстве «Балтики»

10 января, 00:12
8

Александр Мостовой прокомментировал амбициозное заявление Андрея Талалаева.

Главный тренер «Балтики» заявил, что верит в чемпионство своей команды: «Если будем вторыми, я расстроюсь».

«Пока не вижу, за счет чего «Балтика» может быть первой. Они должны получать удовольствие от игры. «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» не надо забывать. «Балтика» на том месте, на котором заслуживает [находиться]», – сказал Мостовой.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.
  • Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Мостовой Александр
Комментарии (8)
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1767993450
Поставил "Спартак" на своё место.В прямом и переносном смыслах.Какой злобный экс-царь!
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SLADE2019
1768024124
Обыденные слова на обыденную тему. Зачем это тащить на ленту?
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Император Бомжей
1768025023
У Талалаева давно башня течёт)) Его высказывания всерьез воспринимать нельзя, он просто глумиться.
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bashnat013
1768028634
Правильно говорит в спорте нет места кроме первого все остальные это лузеры ! И любой спортсмен и руководитель должен говорить только о первом месте ! Или о повышении в классе!
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Император 1
1768030296
Балтика, в принципе, могла быть и выше. Не этому клоуну оценивать кто чего достоин
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Александр-Балашов-google
1768059171
Если у Балтики расхватают в ТО всех лидеров, то она будет рада стыковым матчам,чем назад в ФНЛ.
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