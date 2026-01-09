Семин – о жизни за границей: «А что там делать?»

Тренер Юрий Семин высказался об опыте работы за пределами России.
– Как вам опыт тренерства в Новой Зеландии?
– Как опыт – очень хорошо. Но когда у нас в стране стали происходить перемены, я сказал супруге: “Надо возвращаться домой. Иначе мы приедем, а изменения уже произойдут без нас”.
Поэтому, когда Советский Союз переставал существовать, мы год проработали за границей и вернулись в свой «Локомотив». Меня там приняли.
– Желания переехать за границу не было?
– А что там делать?
– Многие мечтают о спокойной старости в домике у моря.
– Мне очень нравится в России и в Москве. Такой город, как Москва, сейчас сложно найти. Она вне конкуренции. Номер один по многим показателям: чистоте, красоте, качеству сервиса. Меня знают здесь.
А что я там буду делать? Я бы мог дальше работать за границей. Но возвращаться надо домой, туда, где свое.
Плюс, у меня не пошел язык. А мое лучшее качество – психология. Важно разговаривать с игроком, искать с ним что-то общее, чтобы помогать развиваться.
Надо было учить английский в школе. В Новой Зеландии из-за этого было некомфортно. Эта проблема занижала мой профессиональный уровень.