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  • Агент Жерсона объяснил, почему бразилец решил покинуть «Зенит»

Агент Жерсона объяснил, почему бразилец решил покинуть «Зенит»

9 января, 20:47
9

Андре Кюри, агент бразильского полузащитника Жерсона, прокомментировал решение своего клиента сменить «Зенит» на «Крузейро».

«Он принял решение вернуться в чемпионат Бразилии, потому что хочет попытаться попасть в заявку национальной сборной на предстоящий чемпионат мира и выиграть титулы с «Крузейро», – сказал агент.

  • Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.
  • Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
  • Хавбек переходит в «Крузейро» за 30-35 млн евро с учетом бонусов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Крузейро Жерсон
Комментарии (9)
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Император Бомжей
1767981028
Так его агент это ж его папаша, получил комиссионные от перехода и счастливо улыбается))) Какую сборную? Пусть откроет состав сборной Бразилии и посмотрит, кто играет на его позиции, а с учетом того, что он не тянул даже РПЛ, то о какой сборной, может идти речь?)))
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ScarlettOgusania
1767981968
"свистят" агент с папашей: срубили бабок комиссионных в обе стороны + зп за полгода, и слились из Питера, чтобы задницу и яйца Жерсону не морозить в ноябре-декабре в РПЛ...)
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andrei-sarap-yandex
1767981985
ЖУЛИКИ
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FWSPM
1767987918
вот этот бред про попасть на чм больше всего веселит ))) а когда он полгода назад перешел в газовик видимо совсем забыл про чм да? а тут вспомнил внезапно...блин надо же на чм попасть !!
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Давид59
1768034884
Какая нахрен сборная? Он и в Зените в основу не всегда попадал. Неужели тренеры сборной не отслеживают это? Двигаться надо. А то он пешком по полю ходит и хочет в сборную.
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Brabus71
1768038642
Крутанули афёру, совместно с эффективными менеджерами команды, бюджетные деньги пильнули...была б частная команда не прокатило бы, а тут халява сплошная, главное историю придумать какую нибудь.
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