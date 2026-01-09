Агент Жерсона объяснил, почему бразилец решил покинуть «Зенит»

Андре Кюри, агент бразильского полузащитника Жерсона, прокомментировал решение своего клиента сменить «Зенит» на «Крузейро».
«Он принял решение вернуться в чемпионат Бразилии, потому что хочет попытаться попасть в заявку национальной сборной на предстоящий чемпионат мира и выиграть титулы с «Крузейро», – сказал агент.
- Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.
- Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
- Хавбек переходит в «Крузейро» за 30-35 млн евро с учетом бонусов.
Источник: Sport24