Агент Жерсона объяснил, почему бразилец решил покинуть «Зенит»

Андре Кюри, агент бразильского полузащитника Жерсона, прокомментировал решение своего клиента сменить «Зенит» на «Крузейро».

«Он принял решение вернуться в чемпионат Бразилии, потому что хочет попытаться попасть в заявку национальной сборной на предстоящий чемпионат мира и выиграть титулы с «Крузейро», – сказал агент.