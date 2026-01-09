Талалаев ответил, что выводит его из себя

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своем отношении к критике.

– Когда идeт критика в ваш адрес, как вы еe воспринимаете?

– Мне отлично. Я умею жить в конфликтах. Умею под давлением.

– Это я знаю, это я видел, да.

– Мне классно! Но я не могу терпеть необоснованную критику. Когда люди не видят заслуг моих игроков, моего клуба, моих руководителей.

Вот это я не могу терпеть. Меня бесит это. Триггерит!