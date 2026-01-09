Талалаев ответил, что выводит его из себя

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своем отношении к критике.
– Когда идeт критика в ваш адрес, как вы еe воспринимаете?
– Мне отлично. Я умею жить в конфликтах. Умею под давлением.
– Это я знаю, это я видел, да.
– Мне классно! Но я не могу терпеть необоснованную критику. Когда люди не видят заслуг моих игроков, моего клуба, моих руководителей.
Вот это я не могу терпеть. Меня бесит это. Триггерит!
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.
- Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.
Источник: «Коммент.Шоу»