Отец Еременко отреагировал на новость о переходе в «Оренбург»

Алексей Еременко, отец атакующего полузащитника Романа Еременко, прокомментировал информацию о возвращении сына в РПЛ.

Сообщалось, что 38-летний футболист поедет на зимние сборы «Оренбурга».

«Не слышал о том, что Роман переходит в «Оренбург». Он тренируется с командой «Гнистан».

Пока Роман не подписал контракт ни с одним клубом. Посмотрим, что будет дальше. Разговоров о возвращении в Россию не было», – сказал Еременко-старший.