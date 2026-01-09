Отец Еременко отреагировал на новость о переходе в «Оренбург»

Алексей Еременко, отец атакующего полузащитника Романа Еременко, прокомментировал информацию о возвращении сына в РПЛ.
Сообщалось, что 38-летний футболист поедет на зимние сборы «Оренбурга».
«Не слышал о том, что Роман переходит в «Оренбург». Он тренируется с командой «Гнистан».
Пока Роман не подписал контракт ни с одним клубом. Посмотрим, что будет дальше. Разговоров о возвращении в Россию не было», – сказал Еременко-старший.
- Роман Еременко выступал в РПЛ с 2011 по 2021 год.
- Он поиграл за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».
- После отъезда из России хавбек взял паузу в карьере, а затем представлял три команды из Финляндии.
Источник: «РБ Спорт»