Еременко назвали «больным» за решение вернуться в Россию

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал скорое возвращение в РПЛ полузащитника Романа Еременко.

«Больной, что ли? Куда он возвращается? Пускай возвращается домой. 38 лет, он хочет в футбол играть.

Пускай «Оренбург» подписывает его, конечно. Но они с ним быстро расстанутся. Нельзя уже играть на таком уровне в нашем чемпионате.

Сломается быстро парень, не убережет здоровье. Уже не те годы, не та скорость, не те мышцы. Он не играл какое-то время. Не годится он. «Оренбург» напрасно это делает. Надо молодых искать, воспитывать», – сказал Пономарев.