Позиция ангольского клуба насчет ухода Артиги в «Рубин»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал интерес «Рубина» к главному тренеру ангольского «Атлетико Петролеос» Франку Артиге.
«Я бы не хотел комментировать предварительные разговоры о назначении Артиги в «Рубин». Рабочие моменты есть рабочие моменты. Но могу прокомментировать с точки зрения выбора: кого сегодня можно назначить? Это проблема для «Спартака», «Динамо», «Рубина». Лучше Артиги нет никого. Дело не в том, что я представляю его интересы, – это объективно. Он сохранил «Химки» в РПЛ и так воспитал игроков, что теперь они играют в «Локомотиве».
Не думаю, что сейчас клуб Артиги отпустит его, а контракт – до мая», – сказал Селюк.
- В России испанец тренировал «Химки» и «Родину».
- У Артиги есть опыт работы в академии «Барселоны».
- «Рубин» в ближайшее время, вероятно, уволит главного тренера Рашида Рахимова.
Источник: «Чемпионат»