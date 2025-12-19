Позиция ангольского клуба насчет ухода Артиги в «Рубин»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал интерес «Рубина» к главному тренеру ангольского «Атлетико Петролеос» Франку Артиге.

«Я бы не хотел комментировать предварительные разговоры о назначении Артиги в «Рубин». Рабочие моменты есть рабочие моменты. Но могу прокомментировать с точки зрения выбора: кого сегодня можно назначить? Это проблема для «Спартака», «Динамо», «Рубина». Лучше Артиги нет никого. Дело не в том, что я представляю его интересы, – это объективно. Он сохранил «Химки» в РПЛ и так воспитал игроков, что теперь они играют в «Локомотиве».

Не думаю, что сейчас клуб Артиги отпустит его, а контракт – до мая», – сказал Селюк.