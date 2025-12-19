Агент Глебова рассказал об интересе европейских клубов к игроку

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы вингера ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о предложениях от других клубов у игрока.
– Как часто в последнее время вам поступают звонки из европейских клубов? Это зачастую менеджмент клубов, скауты или посредники?
– Чем ближе трансферное окно, тем больше разных звонков по Кириллу. Звонят все перечисленные вами субъекты футбола, интересуются ситуацией, финансовыми параметрами. Но, как я говорил ранее, Кирилл максимально сфокусирован на том, чтобы качественно подготовиться ко второй части сезона и помочь ЦСКА в борьбе за чемпионство.
- 20-летний Глебов в этом сезоне провел за ЦСКА 23 матча, забил 6 голов, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
- Срок контракта игрока с ЦСКА рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Советский спорт»