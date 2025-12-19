Агент Глебова рассказал об интересе европейских клубов к игроку

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы вингера ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о предложениях от других клубов у игрока.

– Как часто в последнее время вам поступают звонки из европейских клубов? Это зачастую менеджмент клубов, скауты или посредники?

– Чем ближе трансферное окно, тем больше разных звонков по Кириллу. Звонят все перечисленные вами субъекты футбола, интересуются ситуацией, финансовыми параметрами. Но, как я говорил ранее, Кирилл максимально сфокусирован на том, чтобы качественно подготовиться ко второй части сезона и помочь ЦСКА в борьбе за чемпионство.