Талалаев сказал, кому в РПЛ мешают успехи «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о людях, принижающих его команду.

«По поводу высказываний, принижающих наших игроков, у меня еще есть такая мысль. Насколько понимаю, успех «Балтики» больше всего мешает людям, которые устраивают муть в больших клубах, где крутятся большие деньги.

Говорю, в частности, о слабопрофессиональных спортивных менеджерах и агентских группах, заинтересованных в том, чтобы в богатых командах было как можно больше нестабильности и несистемности и на этом можно было как следует заработать.

Пример же «Балтики» показывает, что можно организовать качественную работу с качественным футболом и результатом, не тратя на это каких-то невероятных денег.

Таков же пример «Краснодара», который без невообразимых затрат становится лидером нашего чемпионата уже несколько лет. Таков же пример ЦСКА, где соотношение «цена – качество» и образец футбола, в который команда играет, показывает, что системная работа всегда лучше бессистемности.

Поэтому не обращаю внимания на то, что говорят люди, которые участвуют в этом процессе, причем задействованы в нем», – сказал Талалаев.