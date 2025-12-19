Введите ваш ник на сайте
Талалаев сказал, кому в РПЛ мешают успехи «Балтики»

Сегодня, 12:18
14

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о людях, принижающих его команду.

«По поводу высказываний, принижающих наших игроков, у меня еще есть такая мысль. Насколько понимаю, успех «Балтики» больше всего мешает людям, которые устраивают муть в больших клубах, где крутятся большие деньги.

Говорю, в частности, о слабопрофессиональных спортивных менеджерах и агентских группах, заинтересованных в том, чтобы в богатых командах было как можно больше нестабильности и несистемности и на этом можно было как следует заработать.

Пример же «Балтики» показывает, что можно организовать качественную работу с качественным футболом и результатом, не тратя на это каких-то невероятных денег.

Таков же пример «Краснодара», который без невообразимых затрат становится лидером нашего чемпионата уже несколько лет. Таков же пример ЦСКА, где соотношение «цена – качество» и образец футбола, в который команда играет, показывает, что системная работа всегда лучше бессистемности.

Поэтому не обращаю внимания на то, что говорят люди, которые участвуют в этом процессе, причем задействованы в нем», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 38 очками после 15 туров.
  • По данным Transfermarkt, команда занимает 10-е место в лиге по общей стоимости игроков.

Еще по теме:
Талалаев назвал маразмом решение «Спартака» 9
РПЛ определила лучшего тренера ноября-декабря
Талалаев осудил высказывания Слуцкого: «Не замечает бревна в собственном глазу» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1766136890
Ох и больно Талалаеву будет, когда результаты пойдут на законные места.
Ответить
АК 68
1766137150
В конце сезона посмотрим, какое место займёт Балтика, тогда можно будет говорить об успехах или неудачах,
Ответить
АлексМак
1766139458
Абсолютно верно сказал
Ответить
BRO_football
1766143073
Ну посмотрим, как Талалаев бросит свою Балтику и побежит за большими деньгами в "богатые клубы с нестабильностью и несистемностью"
Ответить
crf57
1766143133
Талалаев просто выскочка!
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
В «Локомотиве» проведут финансовый аудит всех подразделений
20:08
Подробности задержания арбитра Егорова в Москве
19:30
1
Фергюсон ответил, когда Аморим приведет «Манчестер Юнайтед» к чемпионству
19:10
2
Орлов сказал, почему Сафонов нравится французам
18:51
1
ВидеоОпределен лучший гол РПЛ в ноябре-декабре
18:43
Арбитра РПЛ задержали при попытке улететь из России
18:18
4
ВидеоСафонов обратился к российским болельщикам
18:06
1
Смертин вспомнил, как оправдывался перед Дрогба: «Да ссу я, ссу»
17:54
1
Тихонов – о Сафонове: «Может, ему Героя России присвоить?»
17:34
21
Все новости
Все новости
Топ-3 лучших вратарей в сезоне РПЛ по версии Малафеева
19:57
Гаджиев встал на защиту Станковича
19:00
ВидеоОпределен лучший гол РПЛ в ноябре-декабре
18:43
Мовсисян высказался о смене тренера в «Спартаке»
17:42
2
Орлов: «В каждой команде должен быть рыжий, но два – уже нельзя»
17:17
4
Набабкин выбрал самый запоминающийся гол за карьеру в ЦСКА
16:55
Талалаев: «Женщины в самолете с командой не летают»
16:47
2
Бубнов ответил, кто сильнее – Батраков или Головин: «По всем параметрам»
16:29
7
Непомнящий определил место РПЛ среди европейских лиг: «Не думайте, что я выживаю из ума»
16:20
4
Мовсисян – о первом чемпионстве в истории «Краснодара»: «У Галицкого был план»
15:52
Овчинников назвал желаемого чемпиона РПЛ
15:30
Талалаев объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»
15:17
2
Бубнов – о Радимове: «Вообще никакой был!»
15:00
2
Семин назвал российского вратаря, способного пойти по пути Сафонова
14:28
Черчесов: «Мне конкретно звонили из двух европейских клубов»
14:14
8
Фото«Рубин» забрал нападающего молодежной сборной России у «КАМАЗа»
13:38
Гендиректор «Спартака» раскрыл секрет гола Дмитриева в ворота ЦСКА
13:28
1
«Акрон» вернул защитника в ЦСКА
13:23
1
Защитником «Балтики» заинтересовался европейский клуб
13:00
2
Бубнов назвал двух игроков РПЛ, которые нужны «Спартаку» для борьбы за чемпионство
12:49
7
Талалаев сказал, кому в РПЛ мешают успехи «Балтики»
12:18
14
Экс-игрок «Спартака» назвал российского тренера, который идеально подойдет команде
12:04
2
Позиция ангольского клуба насчет ухода Артиги в «Рубин»
11:50
3
В «Интере» высказались об интересе к Сперцяну
11:48
4
Талалаев назвал маразмом решение «Спартака»
11:10
27
Агент Глебова оценил стоимость футболиста ЦСКА
10:58
2
РПЛ определила лучшего тренера ноября и декабря
10:34
2
Черчесов – о своих ошибках: «Это называется просчет»
10:27
5
Все новости
