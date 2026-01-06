Талалаев отреагировал на назначение Карседо в «Спартак»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о том, что Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак».

«Если брать его тренерские идеи, которые он сейчас реализовывает, то в принципе у «Спартака» неплохая задумка.

Насколько это реализуется, насколько в наших реалиях… Два месяца предсезонки пройдет и будет интересно посмотреть.

Контракт до 2028 года? Меня мало интересуют чужие деньги, но, на мой взгляд, это немножко спорное вложение», – заявил Талалаев.