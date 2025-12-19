Орлов — о Глушенкове: «Я не понимаю, зачем его меняют на 85-й минуте»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в первой части сезона РПЛ.
«Нельзя сказать, что Глушенков не старается, он старается, но помните, когда он начал, он с Венделом так взаимодействовал хорошо. Сейчас по пониманию игры, по своим данным индивидуальным он, конечно, один из лучших игроков «Зенита». Бесспорно.
И он участвует в гонке бомбардиров, поэтому я не понимаю, зачем его меняют на 85-й минуте. Дайте ему возможность забивать! Не понимаю логики этих замен...», – сказал Орлов.
- Глушенков делит 4-е место в списке бомбардиров РПЛ с 8 голами. Выше него Алексей Батраков (11 мячей), Брайан Хиль (10) и Мирлинд Даку (9).
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
Источник: «РБ Спорт»