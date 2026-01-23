Орлов ответил, какой нападающий нужен «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о вероятном усилении атаки «Зенита» текущей зимой.

– Какой нападающий нужен «Зениту» по стилю? Тем более непонятно, кто и как будет ему доставлять мяч, ведь катают бразильцы поперeк и назад. Может, нападающий и не нужен вовсе?

– Да нет, ну общая игра… Катают поперeк, потому что некому отдать. Когда увидят открывшегося футболиста, сразу отдадут.

Я бы ещe и хорошего полузащитника приобрeл, если деньги позволяют. Чтобы была конкуренция Венделу, который опять опаздывает. А нападающий нужен для общей игры.