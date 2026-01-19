Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов дал конкретную рекомендацию Мостовому

19 января, 13:07
4

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» порекомендовал полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому больше идти в обводку.

– Как вам Суперкубок Испании? Очень много пластичных обводок, обыгрышей на скорости.

– Конечно, я об этом всe время говорю. Ну где наш Мостовой? Выучит пусть хоть один финт, чтобы обыгрывать так, как обыгрывает… Ну, не как Ямаль, конечно. Но обыграй хоть один раз соперника один в один! Сразу смотрим [европейский футбол] и думаем: а почему наши так не играют? Почему обводки нет?

Так вы посмотрите, против кого они играют [в Европе]. Там защитники какого класса! И на каком это уровне, как они аккуратно играют.

  • Статистика Мостового за «Зенит» в 2025 году: 33 матча, 12 голов, 3 ассиста.

Еще по теме:
Орлов – о требованиях руководства «Зенита»: «Второе место никто не простит!» 19
Орлов оценил трансфер Дивеева в «Зенит» 2
Орлов раскритиковал Карпина за двух игроков в составе сборной России 8
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1768817372
а он чем занимается? мост постоянно лезет в обводки, и зачастую успешно.
Ответить
...уефан
1768818827
...ему легче перекраситься ещё раз. Он тебе не крылатая ракета, быстро лететь и маневрировать по траектории полёта. Рождённый быстро бегать финтить не помнит как)...
Ответить
Император Бомжей
1768822225
Орлов частенько в глаза долбится)) В сезоне 2022/23 Андрей Мостовой из «Зенита» входил в топ-10 РПЛ по количеству успешных обводок и собранных фолов за 90 минут. В марте 2024 года сообщалось, что Мостовой в составе «Зенита» занял 3-е место по ударам и успешным обводкам. По нынешнему сезону, у меня инфы нет)))
Ответить
FWSPM
1768829908
В рпл в обводку почти никто не умеет. Лига пешеходов и бездарностей
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
3
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
2
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
1
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
11
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
1
Все новости
Все новости
Пономарев припугнул Вендела службой в армии
19:49
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
Быстров – о легионере «Зенита»: «В мое время в клубе такие не задерживались»
19:00
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»
18:18
2
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Реакция «Ростова» на вердикт суда по взысканию 185 миллионов рублей
17:54
1
Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева
17:42
3
Кавазашвили дал совет «Зениту»: «В таких ситуациях нужно принимать жесткие меры»
17:31
3
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
17:17
1
Орлов – о юбилейном чемпионате «Зенита»: «Нам надо обязательно победить!»
17:05
5
В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»
16:56
8
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»
16:16
6
Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»
16:08
1
Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»
15:57
6
Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
15:45
3
Суд взыскал огромную сумму с «Ростова»
15:15
3
«Спартак» сделал важный шаг к переходу Сауся
14:59
8
Селюк: «Тупоголовые чудики-эксперты думают, что Артига обкакается в «Рубине»
14:28
4
Дзюба высказался о том, что его назначили капитаном «Акрона»
14:14
8
Суд вынес определение по иску Аршавина к Барановской
13:50
Хавбек «Ростова», от которого отказался Талалаев, может перейти в московский клуб
13:32
1
Петржела: «Для футбола в России было бы хорошо, если бы «Зенит» опять не стал чемпионом»
13:14
4
РФС наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:03
9
Дегтярев – о 5 легионерах на поле в РПЛ с 2028 года: «Одно решение – приказ»
12:39
30
Видео«Зенит» показал видео с Венделом на сборе
12:15
18
Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки
11:27
6
Фанаты «Зенита» отреагировали на баснословный штраф Венделу
11:17
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 