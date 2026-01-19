Введите ваш ник на сайте
Юран отреагировал на назначение Карседо тренером «Спартака»

19 января, 09:34
9

Бывший спартаковец Сергей Юран оценил фигуру нового тренера клуба. Команду принял Хуан Карлос Карседо из «Пафоса».

  • В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.
  • После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.
  • Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

– В «Спартаке» ничего не поменяется. В клубе наступили на те же грабли, назначив Карседо главным тренером.

– Почему?

– Во-первых, иностранные специалисты не понимают специфику зимних тренировочных сборов. Я уже приводил в пример слова немца Бернда Шустера, который, когда тренировал донецкий «Шахтер», признался, что не знает, как готовить команду на протяжении двух месяцев.

Во-вторых, выиграть кипрскую лигу с «Пафосом» – это не показатель. В Россию уже один чемпион Кипра приехал – и что мы увидели?

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Юран Сергей Карседо Хуан Карлос
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1768805448
Практика-критерий истины.Скоро увидим.
Ответить
АК 68
1768806023
Не знают как тренировать в течении двух месяцев? У него есть русские помощники, подскажут, на крайняк тебе Серёга позвонят, ты же знаешь, посоветуешь.
Ответить
ScarlettOgusania
1768806646
"В Россию уже один чемпион Кипра приехал..." - про кого это, Барсик..?)
Ответить
Император Бомжей
1768807193
Зато Юран знает как Турков из первой лиге тренировать, да так, что они шли в нижней части таблицы, все всё знает, но че т ничего нигде не могут)))
Ответить
...уефан
1768808605
...плюнь на всё, Серёга, и прогревай место на Матч ТВ...
Ответить
Цугундeр
1768812023
) В Турцию уже один четырнадцатикратный чемпион по скандалам приехал. – и что мы увидели?)
Ответить
шахта Заполярная
1768815174
Он хоть что то и с кем то выиграл, а что выиграл ты.
Ответить
Diminio
1768834776
Некоторые вообще тренировать не умеют и не могут, зато советов куча
Ответить
Главные новости
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
1
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
2
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
4
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
1
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
10
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
1
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Пономарев припугнул Вендела службой в армии
19:49
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
Быстров – о легионере «Зенита»: «В мое время в клубе такие не задерживались»
19:00
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»
18:18
2
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Реакция «Ростова» на вердикт суда по взысканию 185 миллионов рублей
17:54
1
Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева
17:42
3
Кавазашвили дал совет «Зениту»: «В таких ситуациях нужно принимать жесткие меры»
17:31
3
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
17:17
1
Орлов – о юбилейном чемпионате «Зенита»: «Нам надо обязательно победить!»
17:05
5
В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»
16:56
8
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»
16:16
6
Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»
16:08
1
Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»
15:57
6
Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
15:45
3
Суд взыскал огромную сумму с «Ростова»
15:15
3
«Спартак» сделал важный шаг к переходу Сауся
14:59
8
Селюк: «Тупоголовые чудики-эксперты думают, что Артига обкакается в «Рубине»
14:28
4
Дзюба высказался о том, что его назначили капитаном «Акрона»
14:14
8
Суд вынес определение по иску Аршавина к Барановской
13:50
Хавбек «Ростова», от которого отказался Талалаев, может перейти в московский клуб
13:32
1
Петржела: «Для футбола в России было бы хорошо, если бы «Зенит» опять не стал чемпионом»
13:14
4
РФС наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:03
9
Дегтярев – о 5 легионерах на поле в РПЛ с 2028 года: «Одно решение – приказ»
12:39
30
Видео«Зенит» показал видео с Венделом на сборе
12:15
18
Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки
11:27
6
Фанаты «Зенита» отреагировали на баснословный штраф Венделу
11:17
11
