Юран отреагировал на назначение Карседо тренером «Спартака»

Бывший спартаковец Сергей Юран оценил фигуру нового тренера клуба. Команду принял Хуан Карлос Карседо из «Пафоса».

В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.

После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.

Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

– В «Спартаке» ничего не поменяется. В клубе наступили на те же грабли, назначив Карседо главным тренером.

– Почему?

– Во-первых, иностранные специалисты не понимают специфику зимних тренировочных сборов. Я уже приводил в пример слова немца Бернда Шустера, который, когда тренировал донецкий «Шахтер», признался, что не знает, как готовить команду на протяжении двух месяцев.

Во-вторых, выиграть кипрскую лигу с «Пафосом» – это не показатель. В Россию уже один чемпион Кипра приехал – и что мы увидели?