Юран отреагировал на назначение Карседо тренером «Спартака»

Бывший спартаковец Сергей Юран оценил фигуру нового тренера клуба. Команду принял Хуан Карлос Карседо из «Пафоса».
- В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.
- После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.
- Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
– В «Спартаке» ничего не поменяется. В клубе наступили на те же грабли, назначив Карседо главным тренером.
– Почему?
– Во-первых, иностранные специалисты не понимают специфику зимних тренировочных сборов. Я уже приводил в пример слова немца Бернда Шустера, который, когда тренировал донецкий «Шахтер», признался, что не знает, как готовить команду на протяжении двух месяцев.
Во-вторых, выиграть кипрскую лигу с «Пафосом» – это не показатель. В Россию уже один чемпион Кипра приехал – и что мы увидели?
Источник: «РБ Спорт»