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  • Комличенко высказался о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Комличенко высказался о несостоявшемся переходе в «Спартак»

18 января, 20:55
3

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко высказался о том, что летом 2025 года мог перейти в «Спартак».

– Летом ты мог перейти в «Спартак», очень сильно ждал Станкович. Но по тому, как все сложилось, получается, сделал правильный выбор. «Спартак» шестой, Станковича выгнали, а ты красавчик.

– Значит, мы все, с моей семьей и моим агентом Сашей Клюевым, сделали правильно и по-футбольному. Значит, так и должно было быть. Я ни секунды тогда не сомневался и сейчас не жалею.

  • Комличенко подписал с «Локо» контракт до 2028 года.
  • В этом сезоне РПЛ он провел 17 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Комличенко Николай
Комментарии (3)
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...уефан
1768759835
...не забудь потом в мемуарах упомянуть, как ты отказал спартаковским скаутам, это тебе вместо трофея будет. Какой дурак тебя приглашал, когда в команде ты нужен, как пятое колесо в телеге. Нет сейчас в РПЛ чисто центровых напов с паспортом...
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VVM1964
1768760200
Правильно, пятухом стал - этож почетнее чем хряком !)))...
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FWSPM
1768762583
просидел весь сезон на лавке и в спартаке было бы тоже самое. в чем разница?
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