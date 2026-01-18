Комличенко высказался о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко высказался о том, что летом 2025 года мог перейти в «Спартак».

– Летом ты мог перейти в «Спартак», очень сильно ждал Станкович. Но по тому, как все сложилось, получается, сделал правильный выбор. «Спартак» шестой, Станковича выгнали, а ты красавчик.

– Значит, мы все, с моей семьей и моим агентом Сашей Клюевым, сделали правильно и по-футбольному. Значит, так и должно было быть. Я ни секунды тогда не сомневался и сейчас не жалею.