«Пока с мячом на вы»: Глушенков рассказал о первых днях на сборах

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился ощущениями от первых дней на сборах.

Петербургский клуб проводит сбор в Катаре. Он начался 15 января и закончится 26-го.

– Как прошел очередной день на сборах?

– С утра хорошо поработали, вечером тренерский штаб дал эмоционально‑разгрузочное занятие. Очень понравилось. Посмеялись, побегали. Все было классно.

– Какое упражнение понравилось больше всего?

– Когда надо было командой, взявшись за руки, делать передачи головой, а потом постараться закинуть его (мяч) в бак.

– Получалось?

– Нет (смеется).

– Какие ощущения по первым дням сборов в целом?

– Неплохо себя чувствую, потому что до сборов дня три–четыре поработал. Сейчас полегче все дается. А так – нагрузки хорошие, переносим тоже хорошо. Будем продолжать в том же духе.

– Что скажете по поводу работы с мячом?

– Пока еще с ним как будто на «вы». Но это нормально после зимней паузы, когда его на протяжении долгого времени почти не трогаешь. Надо заново привыкать.

– Все ли удалось в отпуске из того, что планировали?

– Да. Больше месяца отдыхали, все очень хорошо прошло.